В Белгородской области начали выплаты жителям Грайворонского округа

сегодня в 07:33

В Белгородской области начинают выплаты по 10 тыс. рублей жителям Грайворонского округа. Выплаты получат более 20 тыс. человек из 24 населенных пунктов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По словам Гладкова, сегодня деньги выплатят 4 тыс. жителей, до конца следующей недели их получат все.

«И выплаты в 50 и 100 тыс. за частично и полностью утраченное имущество начнем мы выплачивать с середины следующей недели». Вячеслав Гладков Губернатор Белгородской области

Ранее киевские боевики атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области с помощью БПЛА-камикадзе.