В Белгороде иностранные волонтеры собирают помощь для жителей Курской области

SHOT: волонтеры из разных стран мира собирают помощь для жителей Курской области

В Белгороде волонтеры из разных стран мира собирают помощь для жителей приграничных районов Курской области. В первую очередь беженцам отправляют средства гигиены, продукты долгого хранения и медикаменты, сообщает SHOT .

Некоторые волонтеры прожили в Германии более 30 лет и вернулись на Родину, а некоторые приехали в Россию из стран Азии и Ближнего Востока. Все иностранные активисты считают, что нельзя оставаться в стороне когда твой ближний оказался в беде.

Сбор помощи для покинувших свой дом жителей Курской области организовал Народный фронт. Также открыт сбор для российских военнослужащих, защищающих курское приграничье. Поддержать защитников можно по ссылке.

С 6 августа ВСУ активно атакуют территорию Курской области. Подразделения ВС РФ выдавливают украинские силы с приграничной территории, уничтожая живую силу и боевую технику. Согласно данным МЧС РФ, из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 тыс. человек.