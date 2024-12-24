В Башкирии депутаты предложили наказывать штрафом незарегистрированных блогеров

Башкирские депутаты намерены ввести штрафы в отношении владельцев популярных незарегистрированных интернет-пабликов. В первую очередь речь идет о региональных группах в соцсетях «Подслушано в…», сообщает «Подъем» .

Депутат Госсобрания-Курултая Башкирии Шамиль Валеев рассказал, что в настоящее время разрабатываются соответствующие поправки в административный кодекс. Вскоре законопроект будет вынесен на рассмотрение в Госдуму.

«Квазимедиа пора выходить из серой зоны анонимности <…> Появились различного рода системы распространения новостей, которые не имеют, как правило, редакции, но занимаются медийной деятельностью, не неся за это никакой ответственности», — сказал Валеев.

Он подчеркнул, что подобные популярные интернет-паблики собирают новости, фактически воруя информацию у журналистов. Например, группы «Подслушано в…» на определенном этапе вытесняют муниципальные СМИ, но при этом не несут никакой ответственности и редакционных затрат.

Валеев добавил, что для легальной деятельности следует организовать редакцию или «хотя бы заяви о себе хоть каким-то образом».

Ранее блогер зарегистрировался в специальном реестре Роскомнадзора для владельцев страниц с аудиторией более 10 тыс. человек на портале Госуслуг, однако спустя шесть часов ему прислали повестку в военкомат.