В Балтийском море у берегов Швеции обнаружили хищную селедку

Она крупнее, чем другие виды. При этом новый вид питается не только планктоном, а также мелкой рыбой, что нехарактерно для селедки.

Ученые предположили, что питающаяся рыбой балтийская сельдь развилась из-за отсутствия конкуренции со стороны других хищных рыб, например таких, как скумбрия и тунец.

В организме балтийской селедки содержится намного меньше диоксинов и химических веществ.

Ранее трупы восьми краснокнижных дельфинов вынесло на берег Новороссийска в Краснодарском крае. После того, как в регионе произошел разлив мазута, умерли не менее 11 животных и около 140 птиц.