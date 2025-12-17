В Балашихе рассказали родителям выпускников о карьерных возможностях для молодежи

Начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки Балашихи Ольга Егерева 15 декабря встретилась с родителями выпускников, чтобы обсудить перспективы профессиональной реализации молодежи в городском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В гимназии № 1 Балашихи 15 декабря прошла встреча начальника управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки Ольги Егереевой с родителями учеников 9 и 11 классов. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор».

Ольга Егерева рассказала о динамике и потенциале местного рынка труда, а также о широких возможностях для профессионального роста молодых специалистов в Балашихе. Особое внимание уделили преимуществам целевого обучения. Такой формат позволяет выпускникам заключать договоры с предприятиями, поступать в ведущие вузы страны на бюджетной основе и получать гарантированное рабочее место после окончания учебы. Крупные промышленные предприятия Балашихи сотрудничают с МГТУ им. Баумана, МЭИ, МАИ, Московским Политехом и другими вузами.

В течение 2025 года в рамках проекта проводились профориентационные тестирования школьников, которые помогли выявить их таланты и интересы для выбора будущей профессии. Встреча стала важным шагом в укреплении сотрудничества между школой, родителями и предприятиями города и направлена на создание условий для профессиональной самореализации молодежи в Балашихе.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.