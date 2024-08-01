В Балашихе проверили работу объектов торговли, потребительского рынка и услуг

В Подмосковье продолжается работа по приведению в соответствие объектов торговли, потребительского рынка и услуг, в рамках которой сотрудниками министерства сельского хозяйства и продовольствия совместно с коллегами из ГУРБ и правоохранительными органами еженедельно проводится мониторинг в городских округах. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Проверки включают в себя муниципальный земельный контроль, соответствие нормам безопасности, утвержденному архитектурному облику, наличие разрешительной документации, миграционный учет.

На этой неделе мониторинг провели в городском округе Балашиха, включая торговые объекты на Балашихинском шоссе, дом 16, Горенском бульваре, дом 5, на территории возле торгового центра «Новоизмайловский», а также на улице Крупской, дом 10А. По итогу был составлен реестр из 8 локаций и зафиксированы замечания. Так, 1 нестационарный торговый объект был признан незаконным, так как отсутствовал в схеме размещения. По 4 адресам выявлена выносная торговля, еще 4 павильона нарушали архитектурный облик. Проверка коснулась и стационарных торговых объектов. Обнаружены 2 локации, расположенные на частном земельном участке, которые стоят на кадастре, но визуальный осмотр указывает на признаки нестационарного торгового объекта — по каждому в настоящее время проверяется законность присвоения права собственности.

В результате мониторинга, сотрудниками МВД было составлено 9 протоколов по нарушениям правил въезда и пребывания на территории РФ, либо других норм законодательства для иностранных граждан.

Специалисты Минсельхозпрода Московской области напоминают предпринимателям, что получить разрешение на размещение нестационарного торгового объекта можно на региональном портале государственных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.