В Балашихе проверили организацию горячего питания для школьников

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов посетил школу № 15 имени Героя Российской Федерации А. В. Буриличева в Балашихе. В рамках партпроекта «Новая школа» он проверил организацию горячего питания в образовательном учреждении. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Вместе с активом микрорайона Заря и заместителем директора школы № 15 имени Героя Российской Федерации А. В. Буриличева Анной Брылевой мы пообщались с поварами, оценили качество блюд. Сегодня на завтрак у ребят овсяная каша на молоке с маслом, бутерброд с сыром и какао с печеньем. Дети довольны», — сказал Ефимов.

При посещении школьной столовой он отметил, что детское меню сбалансировано, нормы соблюдены. Также депутат поблагодарил поваров за их труд и ответственное отношение к делу.

Регулярный мониторинг школьных столовых — это важная часть работы депутатов. Такие проверки позволяют обеспечить соблюдение санитарных норм, контролировать качество продуктов и соответствие детского питания установленным стандартам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.