В Балашихе провели мастер-класс по живописи для семей участников СВО 6 декабря

В региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе 6 декабря состоялся мастер-класс по живописи для семей участников специальной военной операции и волонтеров. Участники создали картины на холсте с помощью акриловых красок.

Ведущая мастер-класса Елена Толмачева отметила, что работы стали отражением внутреннего мира художников и получились очень похожими на своих авторов.

В этот же день гуманитарная помощь была передана детским домам Донбасса. Представители мотоклуба «Ночные волки» доставят посылки адресатам перед Новым годом. В наборы вошли детские сумки, мягкие игрушки и кружки, которые соберут в подарочные комплекты для детей Донбасса, пояснила волонтер Наталья Счастливая.

В Балашихе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, а также в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный. Дополнительная информация о пунктах сбора и необходимых вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.