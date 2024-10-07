В Балашихе провели день красоты для жен участников СВО

В подмосковной Балашихе для жен участников СВО провели день красоты. Специалисты салона красоты «Eva» рассказали участницам о выборе правильной косметики, основных принципах ухода и других женских секретах, сообщает пресс-служба администрации округа.

Мастер-класс прошел в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе совместно с центром поддержки семей мобилизованных и женским клубом «Гармония».

В мероприятии приняла участие руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова. Она отметила, что такой формат встречи помог девушкам отвлечься от повседневных забот.

«Косметолог, парикмахер и стилист салона красоты рассказали нашим участницам о том, как проводить дома те или иные косметические процедуры, какие новые тенденции появились в сфере красоты. Такая встреча у нас состоялась впервые, но планируем и в дальнейшем проводить подобные мастер-классы на регулярной основе. Это очень важно для поднятия морального духа наших девчонок, чтобы они чувствовали и знали, что они не одни», — отметила Елена Жарова.

Парикмахер-колорист Дарья Меркулова рассказала участницам встречи о специальных средствах для гладкости волос и облегчения их расчесывания — двухфазном спрее и косметическом молочке с протеинами для кудрявых и пористых волос.

Косметолог Владислава Шевченко поделилась секретами поэтапного ухода за кожей лица в зависимости от ее типа.

Всем участницам мастер-класса вручили сертификаты на бесплатный уход в салоне и памятные книги о Балашихе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.