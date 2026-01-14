В Балашихе прошли состязания командиров в рамках игры «Зарница»

Соревнования командиров военно-патриотической игры «Зарница» состоялись 13 января в школе №18 Балашихи. Участники продемонстрировали строевую подготовку, сборку и разборку автомата, а также знания истории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники выполняли задания по строевой подготовке, собирали и разбирали автомат, а также отвечали на вопросы викторины о событиях Второй мировой войны. Баллы, полученные на этапе, будут учтены в общем зачете команд.

Игра «Зарница» направлена на военно-патриотическое воспитание школьников, развитие навыков начальной военной подготовки и командного взаимодействия. В течение сезона участники соревнуются в строевой подготовке, оказании первой помощи, участвуют в викторинах и других дисциплинах.

Третий сезон Балашихинской школьной лиги стартовал 23 октября 2025 года и включает 13 направлений и 18 дисциплин. Балашиха стала пилотной площадкой проекта в 2023 году. Сейчас Единая школьная лига охватывает почти 50 округов Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.