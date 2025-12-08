В Балашихе прошел урок мужества ко Дню Героев Отечества 8 декабря

Урок мужества, посвященный Дню Героев Отечества, состоялся 8 декабря в гимназии № 1 имени Героя РФ А.В. Баландина в Балашихе с участием ветеранов, депутатов и школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В гимназии № 1 имени Героя РФ А.В. Баландина в Балашихе 8 декабря прошел урок мужества, приуроченный ко Дню Героев Отечества. В мероприятии приняли участие Герой России, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Балашихи Иван Клещерев, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, директор гимназии Анна Скоропупова, ветераны специальной военной операции, молодогвардейцы, юнармейцы и школьники.

В рамках урока школьникам рассказали об истории памятной даты, провели занятия по военной подготовке, оказанию первой медицинской помощи, сборке и разборке автомата. Также состоялась инаугурация президентов двух корпусов гимназии, выбранных учащимися в ходе школьного голосования.

Тарас Ефимов отметил, что для детей важно видеть примеры героизма, поскольку формирование личности происходит через события и людей, которых они встречают. Иван Клещерев подчеркнул, что патриотизм остается одной из главных ценностей для молодежи, а героями становятся не только военные, но и гражданские, трудящиеся на благо общества.

Ученик 10 класса и командир юнармейского отряда Серафим Акаямов рассказал, что интерес к военной подготовке у него появился благодаря семье, где отец и брат связаны с военной службой. Он считает, что базовые знания по медицине и обращению с оружием могут пригодиться каждому.

Мероприятие стало частью системной работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи в Балашихе. Уроки мужества и встречи с героями регулярно проходят в образовательных учреждениях округа и способствуют сохранению исторической памяти среди школьников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.