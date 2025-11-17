В Балашихе прошел конкурс «Моя Россия»

Финал муниципального этапа художественного конкурса «Моя Россия» прошел в Балашихе 14 ноября. Работы оценивали депутат Московской областной думы Николай Черкасов, председатель совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, депутат совета депутатов Ульяна Кондрякова и Герой России, руководитель ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс, приуроченный ко Дню Конституции, проводился с 20 октября по 14 ноября среди учеников детских школ искусств в возрасте от 7 до 14 лет. Для участия в конкурсе необходимо было представить работу на патриотическую или городскую тематику, выполненную в любом стиле и жанре.

«Мы видим, что с каждым годом работ становится все больше, это безусловно нас радует. Конечно, самое главное, содержательная часть этих картин. Ребята в своих работах отражают символы нашего государства и символы малой родины — своего города. Каждый передает самое сокровенное и душевное через окружающую его действительность: памятные и символичные места, которые дороги нам всем», — сказал Николай Черкасов.

Жюри просмотрело более двадцати работ и выбрало трех финалистов, которые примут участие в следующем этапе, который пройдет в Московской областной Думе в декабре.

