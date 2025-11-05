В Балашихе прошел фестиваль «Венок России»

Фестиваль «Венок России» прошел 5 ноября в гимназии № 1 им. Героя Российской Федерации А. В. Баландина в Балашихе. Мероприятие было приурочено ко Дню народного единства и организовано с целью знакомства учащихся с богатым культурным наследием многонациональной России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках фестиваля прошла благотворительная ярмарка, все вырученные средства от которой будут направлены на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

«Фестиваль «Венок России» — это не просто знакомство с культурой, это возможность показать детям, как важно единство, как интересно обмениваться опытом и знаниями между разными народами. Каждый класс представил уникальные традиции народов, населяющих нашу страну, что позволило ребятам погрузиться в историю, культуру и быт разных этносов. Восхитили красочные национальные костюмы, предметы быта с глубоким культурным смыслом и, конечно же, разнообразные национальные угощения — от чебуреков до чак-чаков», — сказала директор гимназии № 1 имени Героя России А. В. Баландина Анна Скоропупова.

Подобные мероприятия способствуют патриотическому воспитанию и формированию исторической памяти среди подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.