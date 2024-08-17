В Балашихе пройдет арт-фестиваль «Энтузиастов»

сегодня в 14:49

24 августа на территории арт-квартала Фабрика1830 состоится главное арт-событие лета — Арт-фест «Энтузиастов». Об этом сообщило творческое сообщество.

Посетители фестиваля будут запускать кораблик «Мечта», танцевать, петь, рисовать балерин в пачках, делать костюмы к спектаклю, создавать коллаж-портрет Балашихи, готовить деревянных рыбок к плаванию по забору, раскрашивать пианино в траве и слушать, как оно звучит.

В программе мероприятия, которое пройдет с 15:00 до 22:00 в Сквере на Фабрике1830, будут:

выставка работ художников «Мы все из Балашихи»;

роспись пианино и концерт пианиста с участием вокалистки и танцовщиц;

создание ярких рыб из Пехорки, которые станут первым арт-объектом на сквере;

концерт исполнителей разных жанров и творческих коллективов города;

плэнер для художников — позируют танцовщицы в балетных пачках;

создание кораблика «Мечта»;

мастер-класс «Отпечаток истории», на котором можно создать отпечатки со спилов древних лип родом из стариной усадьбы Пехра-Яковлевское;

мастерская коллажа «Лица Балашихи»;

мастерская «Настолки повышенной полезности»;

мастерская по созданию костюма и бутафории к спектаклю по сказкам братьев Гримм;

танцевальный джем от коллективов города;

вождение автомобиля для детей;

игра в лазертаг;

танцевальный и вокальный мастер-классы;

мастер-класс по росписи футболок в стиле тай-дай;

арт-маркет художников;

дизайн-маркет товаров ручной работы;

творческие мастер-классы;

афтепати от DJ.

Вход свободный. Подробную информацию можно узнать в программе фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.