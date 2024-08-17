В Балашихе пройдет арт-фестиваль «Энтузиастов»
24 августа на территории арт-квартала Фабрика1830 состоится главное арт-событие лета — Арт-фест «Энтузиастов». Об этом сообщило творческое сообщество.
Посетители фестиваля будут запускать кораблик «Мечта», танцевать, петь, рисовать балерин в пачках, делать костюмы к спектаклю, создавать коллаж-портрет Балашихи, готовить деревянных рыбок к плаванию по забору, раскрашивать пианино в траве и слушать, как оно звучит.
В программе мероприятия, которое пройдет с 15:00 до 22:00 в Сквере на Фабрике1830, будут:
- выставка работ художников «Мы все из Балашихи»;
- роспись пианино и концерт пианиста с участием вокалистки и танцовщиц;
- создание ярких рыб из Пехорки, которые станут первым арт-объектом на сквере;
- концерт исполнителей разных жанров и творческих коллективов города;
- плэнер для художников — позируют танцовщицы в балетных пачках;
- создание кораблика «Мечта»;
- мастер-класс «Отпечаток истории», на котором можно создать отпечатки со спилов древних лип родом из стариной усадьбы Пехра-Яковлевское;
- мастерская коллажа «Лица Балашихи»;
- мастерская «Настолки повышенной полезности»;
- мастерская по созданию костюма и бутафории к спектаклю по сказкам братьев Гримм;
- танцевальный джем от коллективов города;
- вождение автомобиля для детей;
- игра в лазертаг;
- танцевальный и вокальный мастер-классы;
- мастер-класс по росписи футболок в стиле тай-дай;
- арт-маркет художников;
- дизайн-маркет товаров ручной работы;
- творческие мастер-классы;
- афтепати от DJ.
Вход свободный. Подробную информацию можно узнать в программе фестиваля.
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