В Балашихе пройдет арт-фестиваль «Энтузиастов»

Общество

24 августа на территории арт-квартала Фабрика1830 состоится главное арт-событие лета — Арт-фест «Энтузиастов». Об этом сообщило творческое сообщество.

Посетители фестиваля будут запускать кораблик «Мечта», танцевать, петь, рисовать балерин в пачках, делать костюмы к спектаклю, создавать коллаж-портрет Балашихи, готовить деревянных рыбок к плаванию по забору, раскрашивать пианино в траве и слушать, как оно звучит.

В программе мероприятия, которое пройдет с 15:00 до 22:00 в Сквере на Фабрике1830, будут:

  • выставка работ художников «Мы все из Балашихи»;
  • роспись пианино и концерт пианиста с участием вокалистки и танцовщиц;
  • создание ярких рыб из Пехорки, которые станут первым арт-объектом на сквере;
  • концерт исполнителей разных жанров и творческих коллективов города;
  • плэнер для художников — позируют танцовщицы в балетных пачках;
  • создание кораблика «Мечта»;
  • мастер-класс «Отпечаток истории», на котором можно создать отпечатки со спилов древних лип родом из стариной усадьбы Пехра-Яковлевское;
  • мастерская коллажа «Лица Балашихи»;
  • мастерская «Настолки повышенной полезности»;
  • мастерская по созданию костюма и бутафории к спектаклю по сказкам братьев Гримм;
  • танцевальный джем от коллективов города;
  • вождение автомобиля для детей;
  • игра в лазертаг;
  • танцевальный и вокальный мастер-классы;
  • мастер-класс по росписи футболок в стиле тай-дай;
  • арт-маркет художников;
  • дизайн-маркет товаров ручной работы;
  • творческие мастер-классы;
  • афтепати от DJ.

Вход свободный. Подробную информацию можно узнать в программе фестиваля.

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