В Балашихе «подарок первокласснику» получат около 200 семей

«Подарок первокласснику», в который входит рюкзак от правительства Московской области, получат около 200 семей в Балашихе, сообщила заместитель главы города Лилия Татевосян.

Рюкзак для первоклассника собирают в правительстве Московской области и финансируют из регионального бюджета. Всё необходимое школьникам дарят накануне учебного года. 57 семей в Балашихе уже получили «подарок первокласснику», который является одной из мер социальной поддержки.

«Подарок могут получить не обязательно многодетные семьи, это может быть и малоимущая семья. У нас в этом году таких семей около 200», — отметила Лилия Татевосян.

К 1 сентября материальную помощь на покупку школьной формы получат около 9 тысяч многодетных и малоимущих семей Балашихи. Единовременная выплата составит 3 тысяч рублей. Около тысячи семей с низким доходом на карту получат 10 тысяч рублей.

«Семьи с ребенком-инвалидом, у кого доход на каждого члена семьи меньше 27 тысяч, получают 13 тысяч рублей. Таких семьей, имеющих детей-инвалидов, около 140. Всё делается проактивно — людям не надо подавать никакие заявления», — добавила Татевосян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход ремонта СОШ №1 имени авиаконструктора А. Я. Березняка. Глава региона пообщался с учителями и школьниками и отметил, что учебное заведение откроется в начале учебного года.

«У нее (школы — ред.) очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая - на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся. Более того, в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — заявил губернатор.