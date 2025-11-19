В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Алексею Краснокутскому

Мемориальную доску участнику специальной военной операции Алексею Краснокутскому установили в среду на фасаде дома № 13 на улице Бояринова в мкр. Новое Павлино в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На торжественном открытии присутствовали заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, председатель Совета депутатов Геннадий Попов, советник главы городского округа Балашиха Наталья Махонина, заместитель руководителя балашихинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Велена Клещерева и близкие люди Алексея.

«Алексей с честью выполнил свой долг, его жизнь — это пример мужества, стойкости и самоотдачи. И наша обязанность хранить память о нем и о наших героях. Вечная память и вечная слава настоящему герою», — сказал Михаил Объедков.

Алексей Краснокутский родился в 1982 году в Волгоградской области. Закончил Высшее Рязанское военное училище по специальности «Связист». В 2022 году отправился добровольцем на фронт.

«Алексей был очень хорошим человеком, мужем и руководителем. Всегда был готов выслушать, помочь и поддержать. Он всегда заботился о своих близких людях и о своей стране», — сказала супруга Алексея Наталья.

Герой погиб 18 мая 2024 года в ДНР в ходе выполнения воинского долга в специальной военной операции. Посмертно награжден орденом Мужества.

Участники мероприятия почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориалу.

Открытие доски завершилось прохождением знаменного взвода торжественным маршем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.