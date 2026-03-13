В Балашихе наледь с крыши повредила балкон жилого дома

Сход ледяной глыбы с крыши многоквартирного дома произошел сегодня на улице Крупской, 3 в микрорайоне Балашиха-1. Повреждены ограждение и остекление балкона, пострадавших нет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ледяная глыба сошла с кровли жилого дома и повредила элементы ограждения и остекления одного из балконов. По предварительной информации, никто не пострадал.

Управляющая организация проводит дополнительную проверку состояния крыши и ее очистку от снега и наледи.

В администрации напомнили, что в период перепадов температур возможен сход снега и льда с крыш. Жителям рекомендуют не подходить близко к фасадам зданий, обращать внимание на предупреждающие ограждения и не парковать автомобили рядом с домами.

О потенциально опасных участках следует сообщать в управляющую компанию, через портал «Добродел» или в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области по телефону +7 (498) 602-83-47.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.