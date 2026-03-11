В Балашихе кадетам провели мастер-класс по плетению сетей

Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел 10 марта для кадетов школы № 11 в центре патриотического воспитания «Герои Балашихи». Занятие организовали активисты сообщества «Сетевые пчелки Балашихи» при участии депутата Мособлдумы и ветеранов СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Активисты волонтерского сообщества «Сетевые пчелки Балашихи» рассказали школьникам о значении маскировочных сетей на передовой и продемонстрировали технологию их изготовления. Под руководством добровольцев кадеты попробовали сплести элементы сетей своими руками.

В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Владимир Шапкин и Герой России, руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев.

«Рад видеть, что молодое поколение с таким энтузиазмом приобщается к важным патриотическим делам», — отметил Владимир Шапкин.

Сообщество работает почти три года. За это время волонтеры изготовили более 7 800 маскировочных сетей размером 3×6 метров, которые направляют в зону проведения спецоперации для поддержки российских военнослужащих. Активисты регулярно проводят мастер-классы и встречи для школьников и жителей Балашихи, вовлекая их в добровольческую деятельность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.