В Балашихе девушка с коляской каталась на коньках по тающему льду
В подмосковной Балашихе на видео сняли девушку, которая каталась по тонком льду водоема на коньках. Во время катания горожанка также везла детскую коляску, сообщает «Балашиха Life».
Утверждается, что жительница Балашихи каталась по льду в парке Заречная. Автор поста называет происходящее на видео «просто безумием».
«Это просто безумие! Люди, вы серьезно, с детской коляской по тающему льду?!» — говорится в публикации.
Ранее в квартиру одной из жительниц Балашихи заползла змея. Россиянка заметила маисового полоза в ванной комнате, когда решила почистить зубы перед сном. Теперь женщина ищет хозяев рептилии.