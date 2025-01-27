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В Балашихе девушка с коляской каталась на коньках по тающему льду

В подмосковной Балашихе на видео сняли девушку, которая каталась по тонком льду водоема на коньках. Во время катания горожанка также везла детскую коляску, сообщает «Балашиха Life» .

Утверждается, что жительница Балашихи каталась по льду в парке Заречная. Автор поста называет происходящее на видео «просто безумием».

«Это просто безумие! Люди, вы серьезно, с детской коляской по тающему льду?!» — говорится в публикации.

Ранее в квартиру одной из жительниц Балашихи заползла змея. Россиянка заметила маисового полоза в ванной комнате, когда решила почистить зубы перед сном. Теперь женщина ищет хозяев рептилии.