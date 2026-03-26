В Балашихе 26 марта выявили 49 мигрантов на предприятии

Рейд по выявлению незаконно находящихся иностранных граждан прошел 26 марта в деревне Черное городского округа Балашиха. На территории производственного комплекса хлебобулочных изделий обнаружили 49 иностранцев и трех граждан России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В профилактическом мероприятии участвовали сотрудники военного следственного управления СК РФ по городу Москве, народная дружина Балашихи, представители военного комиссариата Балашихи и Реутова, правоохранительные органы и управление территориальной безопасности администрации округа.

В ходе проверки на предприятии выявили 49 иностранных граждан. Также установлены трое граждан Российской Федерации, одному из них выдали повестку для постановки на воинский учет.

«В отношении иностранных граждан составляются протоколы об административном правонарушении по статье 18.8 КоАП РФ. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 322 УК РФ в отношении работодателя, а также проведении дополнительной проверки в целях установления законности нахождения иностранных граждан и деятельности самого предприятия», — рассказал сотрудник военного следственного управления СК РФ по городу Москве, капитан юстиции Андрей Товкес.

Иностранных граждан доставили в отдел полиции для проверки законности пребывания в России.

С 1 января 2025 года действует указ президента РФ от 30.12.2024 № 1126 о временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с применением режима высылки. На сайте МВД России работает модуль «Реестр контролируемых лиц», куда вносят данные о нарушителях правил пребывания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.