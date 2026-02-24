В Балашихе 24 февраля провели концерт «Крылья тыла»

сегодня в 21:46

Благотворительный концерт «Крылья тыла», приуроченный к дате начала специальной военной операции, прошел 24 февраля в Доме культуры «Кучино» в Балашихе. В нем приняли участие представители администрации, участники спецоперации и молодежные активисты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие объединило заместителя главы городского округа Балашиха Михаила Объедкова, членов партии «Единая Россия», участников спецоперации и их близких, кадетов, юнармейцев и представителей молодежных движений.

Перед зрителями выступила лауреат всероссийских и международных конкурсов, исполнительница народных песен Татьяна Сидорова.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить важный день в истории нашей страны — начало специальной военной операции. Мы уверены, что вместе преодолеем любые трудности, ведь наша сила в единстве», — сказал Михаил Объедков.

Для гостей организовали тематические площадки. Участники могли написать письмо солдату, познакомиться со сборкой и разборкой автомата, а также протестировать на компьютере управление беспилотными летательными аппаратами, созданными на базе детского технопарка «Кванториум».

Концерт организовала администрация городского округа при поддержке ассоциации ветеранов СВО Московской области совместно с министерством территориальной политики Московской области и депутатом Госдумы, сопредседателем ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергеем Колуновым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.