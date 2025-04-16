В Австралии начался суд над женщиной, обвиняемой в отравлении грибами

В Мельбурне проходит судебный процесс по делу 49-летней Эрин Паттерсон, которую обвиняют в убийстве трех родственников бывшего мужа при помощи ядовитого пирога, пишет Lenta.ru .

.Трагедия произошла в июле 2023 года, когда женщина пригласила на ужин родителей бывшего супруга и его тетю с мужем. После того, как гости отведали приготовленный ею мясной пирог, всех четверых срочно госпитализировали с симптомами отравления. Выжить удалось только одному человеку — мужу тети, который провел в больнице почти два месяца.

Расследование показало, что симптомы пострадавших совпадают с признаками отравления бледной поганкой. Следствие считает, что Паттерсон намеренно добавила ядовитые грибы в блюдо. Особую подозрительность вызывает тот факт, что на этот ужин должен был прийти и сам бывший муж женщины, но в последний момент он отказался. Кроме того, выяснилось, что в 2021 и 2022 годах она уже пыталась его отравить.

На суде обвиняемая категорически отрицает свою вину, утверждая, что любила этих людей и глубоко потрясена их смертью.

Суд продолжает рассматривать все обстоятельства этого загадочного и трагического случая.

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