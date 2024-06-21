В «Авито» опровергли массовый сбой в работе портала

Компания «Авито» опровергла информацию о сбое в работе портала. На данный момент системы тестируют на разные сценарии по отказоустойчивости, сообщает пресс-служба компании.

Доступы к сервисам могут загружаться у некоторых пользователей чуть дольше именно из-за этого тестирования.

На данный момент сервисы работают штатно.

О массовом сбое на портале «Авито» стало известно 21 июня. Пользователи жаловались на сбои в системе, они не могли войти в личный кабинет. Некоторых «выкинуло» из аккаунта, другие отмечали проблемы в работе мобильного приложения.