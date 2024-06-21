В работе портала «Авито» произошел массовый сбой
Фото - © Александр Тарасенков / Фотобанк Лори
Массовый сбой произошел в работе портала «Авито» 21 июня. Пользователи жалуются на сбои в системе, следует из даных сервиса Downdetector.
Многие пользователи не могут войти в личный кабинет. Некоторых «выкинуло» из аккаунта, другие отмечают проблемы в работе мобильного приложения.
Больше всего жалоб поступило из Москвы и Подмосковья. Также проблемы есть у петербуржцев и жителей Ленинградской области.
Единичные жалобы поступили из Татарстана, Башкортостана и Свердловской области.