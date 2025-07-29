В августе ветеринары Подмосковья проведут 341 выезд в отдаленные деревни и села

В течение августа мобильные бригады ветеринарных специалистов совершат 341 выезд в отдаленные населенные пункты, садовые товарищества и деревни Московской области. Это возможность для жителей сделать прививки питомцам от бешенства и других болезней, а также зарегистрировать животное без необходимости посещения стационарных клиник. Особенно удобен этот формат тем, кому далеко или неудобно добираться до городских клиник госветслужбы — все процедуры проводятся прямо в специально оборудованных мобильных офисах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В ветеринарных пунктах можно бесплатно вакцинировать питомцев от бешенства препаратом «Рабикан». За дополнительную плату ветеринары предлагают комплексные вакцины от других опасных заболеваний, которые подбираются индивидуально с учетом вида, возраста и особенностей питомца. Также доступна регистрация животных в едином региональном Реестре — эта процедура является обязательной для всех собак, включая щенков старше 3 месяцев. Во время приема специалисты проводят чипирование животных и дают консультации по уходу и содержанию.

С графиком и датами проведения выездных вакцинаций в августе можно ознакомиться на интерактивной карте.

Например, 1 августа ветеринары будут принимать пушистых пациентов в городском округе Коломна — с 09:30 до 10:30 в селе Никульское возле детской площадки, с 11:40 до 12:30 в деревне Настасьино, а также 2 августа в селе Непецино с 09:30 до 10:10 возле поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.

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