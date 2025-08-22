В Астрахани стартовал Каспийский медиафорум

На форум в Астрахани собрались политики и журналисты

22 августа в Астрахани начался XX Каспийский медиафорум: в городе приехали сотни журналистов, политиков и общественных деятелей, сообщает «Бриф24» .

Основные мероприятия проходят в здании Астраханского театра оперы и балета, участники прибыли накануне.

Как уточнили в пресс-службе администрации губернатора региона, форум открылся торжественный церемонией награждения победителей конкурса журналистов «Каспий без границ». В нем приняли участие более 120 работ.

Главная тема мероприятия в этом году — «История Каспия: от прошлого к будущему». Также в программе запланированы тематические сессии, посвященные логистике, балансу экологии и энергетики и подготовке медиаспециалистов.