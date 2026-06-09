В Архангельске заметили извращенца, мастурбирующего при прохожих
Голый мужчина мастурбировал на глазах у случайных прохожих на территории заброшки в Архангельске, сообщает Telegram-канал «Жесть Архангельской области».
Извращенца заметили в микрорайоне Фактория. На опубликованных кадрах видно, как голый мужчина в солнечных очках стоит на территории заброшенной стройки.
«На Фактории заметили извращенца <…> Будьте осторожны», — говорится в сообщении.
Ранее седой иностранец мастурбировал, наблюдая за 14-летними девочками в подмосковном Красногорске. Извращенцу удалось скрыться.
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