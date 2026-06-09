сегодня в 21:33

В Архангельске заметили извращенца, мастурбирующего при прохожих

Голый мужчина мастурбировал на глазах у случайных прохожих на территории заброшки в Архангельске, сообщает Telegram-канал «Жесть Архангельской области» .

Извращенца заметили в микрорайоне Фактория. На опубликованных кадрах видно, как голый мужчина в солнечных очках стоит на территории заброшенной стройки.

«На Фактории заметили извращенца <…> Будьте осторожны», — говорится в сообщении.

Ранее седой иностранец мастурбировал, наблюдая за 14-летними девочками в подмосковном Красногорске. Извращенцу удалось скрыться.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.