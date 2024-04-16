В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой* по делу о теракте

В Апелляционный военный суд поступили жалобы защиты, а также апелляционное представление прокурора Генпрокуратуры России на приговор, вынесенный Дарье Треповой* по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщает РИА Новости .

Как отметили в суде, дата рассмотрения полученных документов еще не назначена.

Ранее пресс-служба Второго западного окружного военного суда заявила, что прокуратура настаивает на приговоре Треповой* в 28 лет тюрьмы вместо назначенных 27. А защита добивается смягчения наказания.

Взрыв в кафе на Университетской набережной Санкт-Петербурга прогремел 2 апреля 2023 года. Бомбу террористы спрятали в бюсте, который Трепова* подарила Татарскому. В результате теракта военкор погиб, также пострадали 40 человек.

Трепову* признали виновной в теракте, незаконном обороте взрывчатых веществ, подделке документов для сокрытия преступления.

*внесена в реестр террористов и экстремистов в РФ.