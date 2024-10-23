сегодня в 20:59

В Анкаре освобождены все заложники с завода компании Tusaş

Третий террорист, атаковавший завод компании Tusaş, оказался смертником, который взорвал бомбу, после этого всех заложников удалось освободить, сообщает Mash .

По данным СМИ, к освобожденным заложникам едут машины скорой помощи. Об их состоянии пока никакой информации нет.

Турецкие власти сообщают, что террористу-смертнику было 32 года, он являлся членом «Рабочей партии Курдистана». Двух других злоумышленников силовикам удалось ликвидировать.

В результате захвата завода Tusaş погибли пять человек, еще 22 получили травмы различной степени тяжести. Сообщается, что среди троих нападавших была одна женщина. Все обстоятельства случившегося выясняются.