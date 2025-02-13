В Англии похищенный лабрадор вернулся домой спустя семь лет

В Англии собаку вернули в семью спустя семь лет после похищения, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Good News Network.

В 2017 году двое мужчин похитили лабрадора по кличке Дейзи. Злоумышленники подъехали на грузовике к дому Риты и Филипа Поттеров. Соседи видели, как они погрузили собаку в грузовой автомобиль.

Поттеры обратились в полицию, но похитителей не удавалось найти.

Владельцы пса пытались найти животное с помощью СМИ и соцсетей.

Им помогли сотрудники Королевскому обществу защиты животных от жестокого обращения (RSPCA), которые обнаружили 13-летнюю собаку в Сомерсете. По их данным, собака стала жертвой индустрии незаконного разведения домашних животных. Последние несколько лет она жила у нового хозяина, который сказал, что не подозревал о ее похищении. Он вернул собаку прежним владельцам.

Ранее в Волгоградской области живодеры выстрелили в голову собаке, а затем оставили животное умирать, предварительно выбросив его в мусорку.