В Алтайском крае полицейские поймали вора с помощью ловушки с родаминовой мазью

В Алтайском крае злоумышленник воровал продукты из столовой. Его смогли вычислить буквально по следам благодаря ловушке с родаминовой мазью, сообщает Baza .

Столовая, из которой воровали еду, находится в селе Нижнеозерное на улице Юбилейной. Злоумышленник проникал в помещение трижды, но его так и не смогли поймать. Тогда директор столовой, пожаловавшись, что следователи ничего не могут сделать, обратился в полицию.

Правоохранители придумали способ, как можно вычислить вора. Они разложили ловушку «Коврик» с родаминовой мазью в местах, где преступник должен был проникнуть в помещение. При наступании мазь окрашивает ботинки в красный цвет и оставляет следы.

В ночь с 26 на 27 ноября злоумышленник вновь забрался в столовую. Для этого он отогнул гвоздь на форточке, которым она закрывалась. Вор угодил прямиком в ловушку.

Он унес с собой 2 кг фарша и 5 кг сухофруктов, но на следующий день его поймали по следам. Злоумышленником оказался 38-летний местный житель Андрей Ш.

Ранее житель Иркутска притворился зомби, чтобы с подельниками украсть алкоголь. Его задумка провалилась — злоумышленников нашли.