В акции «Ура Победе» примет участие еще больше людей

Руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России Елена Малышева заявила, что в акции «Ура Победе», приуроченной к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, примет участие большее количество людей, чем в предыдущие годы.

«Я уверена, что в этом году к акции подключиться значительно больше людей. Потому что сегодня запрос на сохранение исторической памяти, как никогда велик», — сказала Малышева.

Она добавила, что также празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне — это понимание роли России в победе над фашизмом.

В честь знаменательной даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — стартует Всероссийская мобильная акция «Ура Победе», которую поддержал ряд сотовых операторов. Акция позволит россиянам хранить военные мелодии в телефонах как символ глубокого почтения к ветеранам.