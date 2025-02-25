Мобильная акция «Ура Победе», посвященная 9 Мая, стартует в России

В честь знаменательной даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — стартует Всероссийская мобильная акция «Ура Победе», которую поддержал ряд сотовых операторов. Акция позволит россиянам хранить военные мелодии в телефонах как символ глубокого почтения к ветеранам, сообщает пресс-служба организаторов акции.

Участие в акции максимально простое — достаточно позвонить на бесплатный номер 1945. Интерактивное голосовое меню предложит различные опции. Среди доступных возможностей — получение детальной информации об акции, уникальная возможность услышать исторические сводки Совинформбюро в легендарном исполнении диктора Юрия Левитана.

Проект «Ура Победе» организовали ведущие операторы сотовой связи «Мегафон», МТС, T2 и «Билайн» при поддержке министерства цифрового развития России. Абоненты могут бесплатно загрузить на свои устройства знаменитые военные мелодии и установить их для входящих звонков. Среди доступных композиций — «Синий платочек», «Прощание славянки», «Катюша» и другие памятные песни военных лет. Также пользователям предоставляется возможность скачать праздничную символику, посвященную юбилею Великой Победы.

Инициатива зародилась еще в 2010 году к 65-летию Победы. К 75-летнему юбилею в 2020 году масштабы проекта значительно выросли — более 21 миллиона граждан России стали его участниками. Акция стартует 25 февраля и продлится до 15 мая 2025 года. Подробная информация о праздничных мероприятиях, посвященных юбилею Победы, включая данную акцию, доступна для ознакомления на сайте.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно также в Telegram-канале.