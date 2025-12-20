В аэропорту Шереметьево задержали пьяную дебоширку, напавшую на Алексея Глызина

В столичном аэропорту Шереметьево сотрудники полиции задержали агрессивную пассажирку, которая напала на заслуженного артиста РФ Алексея Глызина, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В субботу полицейским аэропорта поступило сообщение, что борт, следовавший рейсом Москва-Новокузнецк, возвращается в столицу из-за агрессивной пассажирки. Также еще одной женщине резко стало плохо, она нуждалась в медицинской помощи. Прибывшие к самолету правоохранители задержали дебоширку, который оказалась жительница Кемеровской области 1991 года рождения.

По словам бортпроводников, во время полета пьяная женщина нецензурно выражалась и провоцировала потасовку. Пассажиры бизнес-класса, в том числе певец Алексей Глызин и его концертный директор, помогли успокоить правонарушительницу, которая отказалась от медосвидетельствования. У одной из бортпроводниц зафиксированы ушибы.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

«Пассажирке эконом-класса, которая почувствовала себя плохо в полете, оказана медицинская помощь», — написала Волк в своем Telegram-канале.

