Пьяная пассажирка самолета напала на певца Алексея Глызина и его директора

Перебравшая алкоголя женщина называла других пассажиров «пид******* и заявила, что авиакомпания должна ей 1,5 млн рублей за сломанные очки. Словами буйную пассажирку успокоить не получилось, поэтому певец, его директор и еще несколько мужчин усадили ее на место.

На опубликованных кадрах видно, как женщина сидит на кресле и кричит матом на весь салон самолета. Вокруг дебоширки стоят мужчины.

Дальнейший полет прошел без приключений, недовольная пассажирка молчала до самой посадки. Но за поведение на борту ей все же придется ответить. А звезда 90-х вовремя успел на новогодний корпоратив.

