В аэропортах Казани и Нижнекамска разрешили посадку и вылет самолетов Общество 06 мая 2025 11:37

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Во время действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один лайнер, летевший в татарстанскую столицу, сообщили в Росавиации.