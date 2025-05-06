В аэропортах Казани и Нижнекамска разрешили посадку и вылет самолетов
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Во время действия ограничений на запасном аэродроме приземлился один лайнер, летевший в татарстанскую столицу, сообщили в Росавиации.
Временные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских бортов. Необходимые меры для этого принимали авиадиспетчеры, службы воздушных гаваней и экипажи самолетов.
Утром 6 мая в Татарстане объявляли угрозу атаки беспилотников. До этого казанский и нижнекамский аэропорты временно закрывали для посадок и вылетов самолетов.
Ночью Росавиация вводила временные ограничения в 11 воздушных гаванях.