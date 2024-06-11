В 90 парках Подмосковья отпразднуют День флага России

12 июня в честь Дня России почти в 90 парках Московской области пройдут праздничные мероприятия. Посетителей в этот день ждут фолк-концерт «Просторы Родины», викторины на знание истории страны, фото-акция «Россия начинается с нас» и многое др. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Более чем в 20 подмосковных парках праздник начнется торжественным шествием с флагом Российской Федерации с исполнением государственного гимна России.

В Кузьминском лесопарке, г. о. Котельники, пройдут турнир по стритболу «Кубок Кузьминского парка» и велопробег «Вперед, Россия!». Помимо этого, посетители смогут создать панно из лент «Триколор», посетить мастер-класс по выжиганию по дереву и отправиться в VR-реальность.

Сквер 28 квартал, г. о. Жуковский, в этот день откроет выставку патриотических организаций и книг об истории России. Продемонстрировать свои знания можно будет на квизе «От Волги до Енисея» или на шахматном турнире.

В парке им. Гагарина, г. о. Шатура, на праздничном концерте выступит государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко». Также в парке откроется ярмарка «Вкусно. Разнообразно. Национально» и будут работать развлекательные площадки для всех желающих.

Парк «Москворецкий», г. о. Воскресенск, приглашает гостей на театрализованную программу театра ростовых кукол «Софит» и анимационную программу «Волшебная страна». Помимо этого, под открытым небом состоится мастер-класс по йоге. Юных посетителей ждет аквагрим и творческий мастер-класс.

В парке «Скитские пруды», Сергиево-Посадский г. о., посетителей встретят артисты на ходулях и проведут на театрализованный пролог «Крепка семья — сильна Россия!». Перед гостями выступят творческие коллективы, муниципальный оркестр и группа «Акапелла». Ярмарка с изделиями ручной работы сергиево-посадских мастеров пройдет на главной аллее парка.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.