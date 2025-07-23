В 6-м микрорайоне Егорьевска благоустроили две дворовых территории

В Егорьевске продолжается ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных территорий. Два двора в 6-м микрорайоне ожидают приема строительного контроля. Это территории близ домов № 6, 7, 8 и домов № 17, 18, 19, 21. Общая площадь — более 6 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году они вошли в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской среды». Здесь отремонтировали асфальтовое покрытие и внутридворовые проезды, обновили тротуары и входные группы, расширили парковки. В ближайшее время работы начнутся еще в одном дворе 6-го микрорайона — у домов № 12, 13, 14, 15, 16.

Глава муниципалитета Дмитрий Викулов обратил внимание жителей, что если в работе подрядчика будут выявлены нарушения и замечания, работу обязаны будут переделать. Выполнят и благоустройство прилегающих территорий.

Параллельно продолжается благоустройство в 4-м микрорайоне — накануне ход работ проверяли представители администрации и совета депутатов. Часть проекта скорректировали в связи с просьбой жителей оставить деревья, которые когда-то сажали всем двором. Бригада рабочих трудится и во 2-м микрорайоне — здесь появятся новые тротуары и расширят парковки. В плане на этот год — благоустроить 14 дворовых территорий округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.