В 44 регионах России при рождении ребенка начали выдавать «коробки счастья»

Семьи в 44 регионах России при рождении ребенка получают подарочные наборы или денежную компенсацию, размер и условия которых зависят от региона, сообщает «ФедералПресс» .

В России при рождении ребенка семьи могут рассчитывать на подарочные наборы для новорожденных, известные как «коробки счастья», или на денежную выплату, эквивалентную их стоимости. Такая мера поддержки действует в 44 регионах страны, еще в девяти регионах наборы предоставляются при соблюдении определенных условий, например, для семей с низким доходом или студентов.

Размер и состав подарков существенно различаются по регионам. Самый дорогой набор выдают в Ямало-Ненецком автономном округе — его стоимость достигает 37 тыс. рублей. На втором месте — Чукотский автономный округ с набором за 23 810 рублей. В Московской области, Нижегородской области и Калмыкии стоимость подарка составляет 20 тысяч рублей.

В некоторых регионах вместо набора родители могут получить денежную выплату. Например, в Нижегородской области выдают сертификат на 20 тысяч рублей, который можно потратить на товары местных производителей. В ряде субъектов поддержка предоставляется только отдельным категориям семей, например, многодетным или малообеспеченным.

На Дальнем Востоке и в Сибири стоимость подарков часто ниже прожиточного минимума, а в некоторых регионах помощь оказывается адресно. В Центральном и Северо-Западном федеральных округах суммы варьируются от 2,5 до 20 тысяч рублей. В Южном и Северо-Кавказском округах также действуют региональные программы поддержки, но условия и размеры выплат различаются.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая ранее заявила, что введение единого федерального подарочного набора для новорожденных стало бы более справедливой мерой для всех семей в России.