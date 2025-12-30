сегодня в 23:43

В 35 лет умерла внучка президента США Джона Кеннеди

Умерла внучка 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди — Татьяна Селия Кеннеди Шлоссберг. Ей было 35 лет, сообщает РБК со ссылкой на NBC News.

Отмечается, что Шлоссберг болела острым миелоидным лейкозом с редкой мутацией под названием Inversion 3. Это онкологическое заболевание.

«Сегодня утром скончалась наша прекрасная Татьяна. Она навсегда останется в наших сердцах», — говорится в заявлении семьи.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна получила от посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева сборник документов «Убийство президента США Джона Фицджеральда Кеннеди и советско-американские отношения».

