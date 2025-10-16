Российский посол передал американскому конгрессмену документы по делу Кеннеди

Как сообщила сама Луна в своей публикации в социальной сети X, она обнародовала ссылку на материалы, которые вскоре выйдут в московском издательстве «Историческая литература».

«Эти документы не подвергались изменениям, редактуре или вмешательству и опубликованы в том виде, в котором они мне были переданы», — отметила конгрессвумен. Она добавила, что эксперты активно работают над подтверждением их подлинности, но на данный момент они считаются подлинными.

В сборник вошли более ста архивных документов, включая стенограммы бесед главы советского государства Никиты Хрущева с госсекретарем США Дином Раском, шифротелеграммы посла СССР Анатолия Добрынина и документы, связанные с пребыванием в СССР Ли Харви Освальда. Как подчеркивается в описании Российского исторического общества, центральное место в публикации заняла реакция советской стороны на убийство Кеннеди и начало взаимодействия с Линдоном Джонсоном, а также впервые на строго документальной основе показана активная помощь советских властей в проведении расследования этого преступления.

Передача документов состоялась 14 октября в резиденции посла, а их официальная публикация в России запланирована на ноябрь. По данным Росархива, материалы были подготовлены в рамках проекта по изданию документов периода холодной войны.