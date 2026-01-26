В 300 студентов-новаторов в проекте «Маяки» инвестируют 90 млн рублей

Сбер совместно с Благотворительным фондом «Вклад в будущее» объявили о старте всероссийского проекта «Маяки» — программы для студентов, готовых стать лидерами нового поколения. Цель проекта — выявить и поддержать самых талантливых и целеустремленных студентов-новаторов со всей страны. Общий объем финансовой поддержки участников проекта составляет 90 млн рублей.

«Мы ищем студентов, которые замечают, что можно сделать лучше, и берутся за это. Они не ждут идеального плана, а действуют: проверяют гипотезы, ошибаются, уточняют и доводят до результата. В „Маяках“ мы даем таким ребятам по всей стране опору: ресурс для экспериментов, прямой доступ к людям, которые строят большие продукты и меняют индустрии, и среду, где можно говорить честно, получать сильную обратную связь и превращать амбициозные идеи в проекты, которые масштабируются на миллионы людей», — отметила управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбера Ольга Цуканова.

Подать заявку могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры очной формы обучения, граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет, которые развивают собственные проекты и готовы доказать, что их идеи достойны реализации.

Программа включает несколько этапов: заполнение анкеты, онлайн-тестирование, решение задачи в формате деловой игры, а затем презентацию идеи в суперфинале и ее защиту перед руководителями Сбера.

По итогам проекта в ТОП-300 войдут авторы лучших решений — каждый из них получит единовременную выплату 300 000 рублей. Кроме того, финалистам откроется доступ к ключевым конференциям и закрытым встречам с лидерами Сбера.

«Миссия фонда — дать людям возможность уверенно ориентироваться в быстро меняющемся мире и отвечать на вызовы XXI века. Мы работаем с молодыми лидерами, которые осваивают новые подходы к обучению, выстраивают диалог с ведущими экспертами индустрии и получают опыт принятия стратегических решений, влияющих на развитие общества и экономики. Программа „Маяки“ — это поддержка тех, кто готов осознанно смотреть в будущее и вносить реальный вклад в развитие страны», — подчеркнул исполнительный директор Фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец.