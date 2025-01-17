В 2025 году в Ленобласти стартует модернизация комплекса «Дорога жизни»

В 2025 году в Ленинградской области стартует масштабная модернизация мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни». Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что на реализацию проекта было выделено 3 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов, сообщает «Бриф24» .

Планируется создание новых экспозиций и музеев, установка подсветки на километровых столбах, а также улучшение и модернизация транспортной инфраструктуры. Также запланированы работы по сохранению культурных достопримечательностей и памятников.

Сообщается, что основные строительные работы по плану должны будут начаться в 2026 году.

Ранее в Ленобласти покончил с собой коммерческий директор группы компаний «Благо», специализирующейся на производстве подсолнечного масла. Незадолго до своей гибели топ-менеджер получил вызов в отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).