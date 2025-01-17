Baza: коммерческий директор ГК «Благо» Хайдин покончил с собой в Ленобласти

В Ленинградской области покончил с собой коммерческий директор группы компаний «Благо», специализирующейся на производстве подсолнечного масла. Незадолго до своей гибели топ-менеджер получил вызов в отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП), сообщает Baza .

Тело 49-летнего Александра Хайдина обнаружили 15 января в его доме в СНТ «Северная корона». Хайдин должен был забрать супругу с работы и отвезти ее на дачу. Однако вечером он перестал выходить на связь, и его жена Галина начала беспокоиться.

Женщина позвонила управляющему в СНТ, который пошел к дому Хайдина и обнаружил, что калитка закрыта, а внутри горит свет. По просьбе Галины он перепрыгнул через забор и нашел тело Александра в гараже. Предприниматель был мертв.

Рядом с телом лежал карабин Strasser RS 05 Standard и предсмертная записка, в которой Хайдин благодарил жену за совместную жизнь, а также заявил, что «должен уйти».

Незадолго до своей смерти бизнесмен пришел домой и рассказал супруге, что его вызвали в ОБЭП по вопросам, связанным с белорусской компанией «Кубок». По словам жены, муж был очень расстроен и произнес странную фразу: «Может, мне уйти?». В тот момент Галина не придала значения этим словам.

В 2022 году Александр Хайдин был признан одним из лучших топ-менеджеров в сфере сельского хозяйства.

Ранее 52-летняя коуч по снятию стресса покончила с собой из-за повышенной тревожности в Москве. Женщина состояла на учете в психдиспансере.