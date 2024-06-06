В 2024 году было зафиксировано 3 тыс случаев нападения собак на людей в Подмосковье

Председатель комитета Сергей Керселян отметил, что некоторые владельцы питомцев до сих пор пренебрегают привилами выгула собак. Из-за этого происходят неприятные ситуации, которые, влекут за собой необратимые последствия. Всего в 2024 году зафиксировано порядка 3 тыс. случаев покусов собаками людей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В поселке Нахабино владелец трех американских питбулей выгуливал своих питомцев без поводков. По пути им встретился другой человек с собаками на поводках. Псы, которые, по сути, находились на самовыгуле, напали на животных на привязи. Владельцы попытались разнять разъяренных собак, но едва ли сами не стали жертвами несчастного случая», — рассказал Керселян.

Согласно региональному законодательству выгул домашних животных должен быть безопасен для граждан и других животных. Владелец домашнего животного обязан исключить свободное и неконтролируемое передвижения питомца без поводка и намордника вне площадок для выгула домашних животных и дрессировки собак.

Животное, находящееся на улице без контроля владельца, рискует попасть в отлов и никогда не вернуться домой, погибнуть или быть покалеченным под колесами машин, подвергнуться жестокому обращению, быть отравленным, пострадать от других животных, заразиться опасными заболеваниями.

Владелец при этом рискует получить от питомца в будущем нежелательное потомство, вызвать недовольство соседей, испугать или нанести вред жизни ребенка, понести ответственность за нападение и покус, нанесенный животным.

Если игнорировать требования к содержанию домашних животных, то может последовать административная ответственность — штраф на 1,5 тыс. — 30 тыс. рублей в зависимости от нарушения и если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Также кодекс об административных правонарушениях Московской области предусматривает ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных. За нарушение порядка выгула питомца придется заплатить штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что регион очень активно развивается. Подмосковные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.