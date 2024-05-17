В 2024 г ЕГЭ сдадут 87,5 тыс столичных школьников и выпускников прошлых лет

В этом году в столице ЕГЭ предстоит сдавать 87,5 тыс. школьников и выпускников прошлых лет. ОГЭ напишут почти 110 тыс. девятиклассников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Для выпускников создали все условия для того, чтобы они спокойно и комфортно прошли экзамены. На базе школ откроют 362 пункта проведения экзамена для одиннадцатиклассников и 487 — для девятиклассников.

В аудиториях на ЕГЭ разместят системы видеонаблюдения. Контролировать процедуру будут также общественные наблюдатели.

Помимо этого, 15 пунктов сдачи экзамена откроют в московских больницах. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут посетить образовательные или медицинские организации, прием экзаменов проведут на дому.