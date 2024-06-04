«Уже стадия разрушения костей»: раненого бойца СВО не хотят оперировать в Москве

Получивший ранение в зоне СВО 32-летний мобилизованный житель Якутии Максим Маслов уже 9 месяцев не может добиться операции в столичной больнице. При этом командование требует возращения военнослужащего в Луганск, сообщает «V1.ru» .

Солдат рассказал, что был мобилизован в сентябре 2022 года. Мужчина с помощью медицинских документов пытался объяснить, что у него серьезная травма таза, однако его не захотели слушать.

«Я работал инженером. В 2020 году я упал с 15-метровой высоты. Заработал Т-образный перелом таза», — сказал Максим.

Также о наличии тяжелой травмы у Маслова говорится и в официальной справке Минобороны РФ. Согласно документу от Южного военного округа, у бойца застарелый несросшийся внутрисуставной перелом костей правой вертлужной впадины, не удаленные металлоконструкции костей таза, а также посттравматический коксартроз 2-й стадии с выраженным болевым синдромом.

После частичной мобилизации Максим был направлен в инженерно-саперный полк, относившийся к Волгограду, а уже затем переброшен к линии соприкосновения в Луганск. Младший сержант выполнял боевые задачи, но из-за нагрузок начались осложнения.

Еще спустя 7 месяцев Маслов попал под обстрел, и его взрывной волной отбросило в сторону. В результате падения он получил травму правого бедра. Она подтверждается документами. Максима эвакуировали из Луганска в Волгоград.

Маслов стал добиваться, чтобы его отправили на операцию в главный военный клинический госпиталь им. Бурденко в Москве. Там специализируются на лечении последствий подобных травм. Младший сержант даже получил направление в госпитале. Важность лечения подтвердили в самой части.

Однако, по словам Максима, добиться необходимой операции ему так и не удалось. Уже 9 месяцев он живет вместе с супругой на съемной квартире в Волгограде и передвигается с помощью трости.

«Мой сустав полностью разрушился, я могу остаться инвалидом», — признается Максим.

В военном госпитале знают, что у бойца началась стадия разрушения костей, но не позволяют отправиться в столицу на операцию. Помимо этого, командование стало требовать, чтобы Максим вернулся на службу в Луганск.

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