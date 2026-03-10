«Уже, б****, не знают, что придумать»: житель Барнаула 2 часа матерился в пустоту

сегодня в 22:01

Разгневанный житель Барнаула почти 2 часа одиноко матерился во дворе многоэтажки

В Барнауле местный житель разразился гневной речью во дворе одного из многоквартирных жилых домов. Сквернослов матерился в пустоту почти 2 часа, сообщает Telegram-канал «В курсе 22 | Барнаул» .

На опубликованных кадрах видно, как возмущенный мужчина одиноко «нарезает круги» у подъезда многоэтажки и отборно сквернословит.

Кому были адресованы фразы в стиле: «Уже не знают, что придумать», сдобренные обидными оскорблениями, осталось загадкой.

Ранее в Приморье водитель не выпускал ребенка из автобуса, требуя оплаты. Мужчина обматерил ребенка и порвал ему куртку.

