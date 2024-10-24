Уволенный из-за насморка космонавт Бабкин обратился к Путину

Кандидат в космонавты Андрей Бабкин, пропустивший полет из-за кинокартины «Вызов» и уволенный с летной должности в связи с насморком, обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он попросил подключить независимых экспертов, чтобы они провели оценку его здоровья, сообщает Газета.ru .

Бабкина признала негодным к полетам Главная медицинская комиссия «Роскосмоса» еще в ноябре 2023 года. После этого мужчина написал письмо Путину. Управление президента запросило у центра подготовки космонавтов госкорпорации документы, подтверждающие состояние кандидата.

12 июля 2024 года независимая комиссия по оценке здоровья Бабкина все же собралась. В ней участвовали доктора из разных медицинских организаций, в том числе Федерального медико-биологического агентства. Однако по результатам заседания доктора не нашли оснований, чтобы пересмотреть принятое Главной медицинской комиссией «Роскосмоса» решение. Бабкин по-прежнему не годен к полетам.

Ранее сообщалось, что у космонавта был запущенный насморк. Бабкину пришлось сделать операцию, после чего его попросили написать заявление на увольнение. Хоть мужчина и лишился летной должности, он стал замкомандира по науке в отряде космонавтов.