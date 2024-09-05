Стало известно, как фильм «Вызов» сломал судьбу космонавта Бабкина

Кандидат в космонавты Андрей Бабкин был вынужден покинуть летную должность и стать заместителем командира по науке в отряде космонавтов. Он так и не смог полететь в космос из-за фильма «Вызов», сообщает Газета.ru .

Источник издания рассказал, что Бабкина исключили из кандидатов после прохождения медкомиссии. В документах указано, что мужчина страдал запущенным насморком.

Космонавту сделали операцию, после чего его годность к полетам восстановили, а затем внезапно предложили ему написать заявление на увольнение.

Бабкин мог отправиться в космос в рамках экспедиции МКС-66. Однако в последний момент его место заняли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые участвовали в съемках драмы «Вызов».